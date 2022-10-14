Каир, 14 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Следственные действия позволили вскрыть крупнейшее дело о контрабанде артефактов эпохи древнего Египта. Как сообщает Al-Kahira 24, по делу проходят подозреваемыми один гражданин США и 11 граждан Египта, которые обвиняются в контрабанде 586 древностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

По информации журналистов, гражданин США египетского происхождения по имени Ашраф был задержан в прошлом году в аэропорту Джона Кеннеди. При нём были обнаружены 360 предметов, представляющих художественную и культурную ценности.

Последующее расследование позволило вскрыть всю сеть контрабанды от покупки древностей в Египте до их перепродажи на антикварных аукционах в США.