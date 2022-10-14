Сеул, , 13:00 — REGNUM В Южной Корее выразили обеспокоенность визитом министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура в храм Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

Храм Ясукуни Toshihiro Gamo

Согласно японским источникам, Ясутоси посетил синтоистский храм 14 октября в преддверии осеннего праздника, который начинается 17 октября.

Отметим, что японский политик также посещал храм 13 августа.

«Правительство Южной Кореи выражает глубокое разочарование и сожаление в связи с визитом японского правительственного чиновника в храм Ясукуни, который увековечивает военных преступников», — заявили в южнокорейском МИД.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.