Москва, , 12:58 — REGNUM Певец Андрей Григорьев-Аполлонов предложил устроить «панк-вечеринку» на предстоящем «Голубом огоньке». Об этом 14 октября сообщает портал »Телепрограмма».

Андрей Григорьев-Апполонов Кадр из интервью на телевидении

Исполнитель сказал, что на передачу можно пригласить «нормальных ребят», например, панк-группу «Король и шут». «Чтобы «порвали» телевидение», — пояснил Григорьев-Аполлонов. Певец посетовал, что в действительности это делать сегодня невозможно, поскольку ни он, ни его собеседники не имеют возможности влиять на политику телеканалов.

Напомним, ранее Лев Лещенко пожаловался, что его не пригласили на съёмки «Голубого огонька» и предположил, что в этом году программа вообще не выйдет. Автор-исполнитель Юрий Лоза заявил, что с Лещенко ничего особенного не случиться, если он пропустит передачу и отметил, что «Голубые огоньки» себя изжили, поскольку в итоге оказались замкнуты сами на себя.

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