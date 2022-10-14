Москва, 14 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Певец Андрей Григорьев-Аполлонов предложил устроить «панк-вечеринку» на предстоящем «Голубом огоньке». Об этом 14 октября сообщает портал «Телепрограмма».

Кадр из интервью на телевидении Андрей Григорьев-Апполонов

Исполнитель сказал, что на передачу можно пригласить «нормальных ребят», например, панк-группу «Король и шут». «Чтобы «порвали» телевидение», — пояснил Григорьев-Аполлонов. Певец посетовал, что в действительности это делать сегодня невозможно, поскольку ни он, ни его собеседники не имеют возможности влиять на политику телеканалов.

Напомним, ранее Лев Лещенко пожаловался, что его не пригласили на съёмки «Голубого огонька», и предположил, что в этом году программа вообще не выйдет. Автор-исполнитель Юрий Лоза заявил, что с Лещенко ничего особенного не случится, если он пропустит передачу, и отметил, что «Голубые огоньки» себя изжили, поскольку в итоге оказались замкнуты сами на себя.