Галич, Костромская область, 14 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Галичский фанерный комбинат задействует 30% производственных площадей к концу октября, выход на 100% загрузку ожидается в январе–марте 2023 года. Об этом сообщает администрация Костромской области.

Администрация Костромской области Готовая продукция ГФК

Штат предприятия укомплектован на 70%, на завод трудоустроили 480 сотрудников. В дальнейшем комбинат планирует принять на работу ещё более 500 человек.

Напомним, строительство комбината в городе Галиче, имеющем статус территории опережающего развития, началось весной 2021 года. Инвестором выступает Segezha Group, являющаяся дочерней компанией АФК «Система».

По сведениям администрации объём вложений в проект превысил 13 млрд рублей. Завод первый в России начал производить березовую большеформатную фанеру шириной 3,3-4 метра. Производители «уходят» от поставок продукции в Европу и заключили договоры с клиентами из Турции, Индии и Китая.