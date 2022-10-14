Октябрьский, , 12:56 — REGNUM Необходимо использовать опыт противника при выстраивании схем накопления и подвоза боеприпасов на фронт, отметил 14 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

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Как сообщалось ранее, в посёлке Октябрьский Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ был подорван склад с боеприпасами. Произошла детонация, есть жертвы.

Киевский режим использует РСЗО большой дальности и беспилотники-камикадзе для атак на территории Центрального федерального округа, в таких обстоятельствах хранить вооружение и боеприпасы «в стационарных и давно разведанных сооружениях» недопустимо, убежден военкор.