Южно-Сахалинск, 14 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Жительницу Сахалина осудят за причинение смерти по неосторожности своему грудному сыну. Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и будет передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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Следствие выяснило, что 36-летняя женщина принимала ванну с ребёнком, находясь при этом в пьяном состоянии. В какой-то момент мать уснула и не почувствовала как утонул её сын.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области суд рассмотрел дело женщины, бросившей своего восьмимесячного ребёнка на улице в городе Ишиме летом 2022 года.