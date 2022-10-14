Самара, , 12:57 — REGNUM Открытие строительных объектов раньше срока стало доброй традицией в Самарской области. Об этом 14 октября заявил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

Шоссе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Азаров сообщил, что в Самаре на год раньше было открыто рабочее движение на двухуровневой развязке на ул. Ново-Садовой / Советской Армии.

«Объект для жителей города долгожданный, и для меня было важно быстрее ввести эстакаду, а значит избавить людей от неудобств», — сообщил он.

Глава региона напомнил, что в Самарской области это не первый крупный объект, который был построен с опережением графика.

«В 2021 на год раньше открыли мост через реку Сок, а также вторую очередь моста через реку Самару», — напомнил он.

Азаров также поблагодарил строителей, которые трудились на этом объекте.

«Эта развязка — долгожданная, ее ждали десятки лет. Мы понимали: хоть на день раньше откроем, уже людьми будет оценено. А открываем на год раньше срока. В нашем регионе это уже стало традицией», — сообщил он.