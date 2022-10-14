Томск, 14 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Томской области за девять месяцев 2022 года 1,2 млн пассажиров пригородных поездов воспользовались оформили проезд безналичным способом. Это на 45% больше показателей января-сентября 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт. Пригородная электричка

Всего с начала года томские пригородные поезда перевезли более 3,2 млн пассажиров, 41% из которых выбрали бесконтактную оплату проезда.

«39% пассажиров оплатили проезд банковскими картами, более 2% приобрели билеты с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и QR-кода через мобильное приложение «Стриж Транспорт», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2022 года в регионе действует пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте картой «Тройка». Транспортной картой смогут расплатиться пассажиры городского маршрута №5 и пригородного №150.

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