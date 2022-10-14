Кунашак, Челябинская область, , 12:55 — REGNUM В Челябинской области на станции Кунашак задержан гражданин 1988 года рождения, подозреваемый в хищении металла. Об этом сообщает Южно-Уральское управление МВД России на транспорте.

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Установлено, что ранее неоднократно судимый уроженец Златоуста сбросил металлолом из полувагона грузового поезда во время его стоянки и затем собирался вывезти его и сдать в пункт приёма металлолома. Но оперативники его задержали.

Вес похищенного превысил 930 килограммов. В отношении задержанного завели уголовное дело по факту кражи. Проводится расследование.