Кунашак, Челябинская область, 14 октября 2022, 12:55 — REGNUM В Челябинской области на станции Кунашак задержан гражданин 1988 года рождения, подозреваемый в хищении металла. Об этом сообщает Южно-Уральское управление МВД России на транспорте.
Установлено, что ранее неоднократно судимый уроженец Златоуста сбросил металлолом из полувагона грузового поезда во время его стоянки и затем собирался вывезти его и сдать в пункт приёма металлолома. Но оперативники его задержали.
Вес похищенного превысил 930 килограммов. В отношении задержанного завели уголовное дело по факту кражи. Проводится расследование.