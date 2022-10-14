Кунашак, Челябинская область, 14 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Челябинской области на станции Кунашак задержан гражданин 1988 года рождения, подозреваемый в хищении металла. Об этом сообщает Южно-Уральское управление МВД России на транспорте.

(сс) luctheo Наручники

Установлено, что ранее неоднократно судимый уроженец Златоуста сбросил металлолом из полувагона грузового поезда во время его стоянки и затем собирался вывезти его и сдать в пункт приёма металлолома. Но оперативники его задержали.

Вес похищенного превысил 930 килограммов. В отношении задержанного завели уголовное дело по факту кражи. Проводится расследование.