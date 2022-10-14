Москва, , 12:54 — REGNUM Обсуждение по установке предела цен на газ идёт не только в отношении России, а в целом в отношении всех газовых поставок в Евросоюз. Об этом в интервью телеканалу Asharq News заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается газа, это обсуждение идет, и не только на российский газ, а в целом на поставки газа в Европу. Я знаю, что в рамках дискуссии есть противники, которые занимают абсолютно разумную позицию и правильную, говоря, что это вмешательство в рыночную экономику, которое ни к чему хорошему не приведет, кроме дефицита и повышения цен на газ», — сказал Новак.

Он также выразил надежду на то, что «это решение не будет принято».