* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 12:54 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали более 100 молодых людей вечером 13 октября. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Connor Tarter

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в жилые дома в уезде Руха с наступлением темноты и арестовали местных жителей.

Представители радикалов в Панджшере пока не сообщили о причине массовых арестов.

В прошлом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали сотни жителей этой провинции по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана, а в некоторых случаях пытали и расстреливали их.

В последние два дня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали семьям тела двух молодых людей, которые были арестованы и убиты.