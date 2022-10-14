София, 14 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Комиссия по защите прав потребителей при правительстве Болгарии (КЗПП) приступила к масштабной проверке крупнейших складов древесины при лесных хозяйствах страны. Об этом 14 октября сообщает БНР.

ccharmon Древесина

Согласно официальной информации, целью инспекции является определение соответствия цены и качества дров в преддверии зимнего сезона.

Как утверждают организаторы акции, в случае обнаружения незаконного увеличения стоимости соответствующей продукции для населения или фактов незаконной торговли продукцией предприятие будет оштрафовано на сумму от 300 до 1000 левов ($150 — $500).

На сегодняшний день реализация дров для отопления квартир и домов в Болгарии находится под контролем государства. Как утверждают независимые эксперты, в ближайшее время страну ожидает очередной виток энергетического кризиса.