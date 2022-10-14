Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» возобновляет прямое авиасообщение с Коломбо (Шри-Ланка). Это произойдет в начале ноября после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса и продолжавшегося с марта 2020 года.

Alec Wilson Boeing 767 авиакомпании Azur Air

Как сообщили 14 октября в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом «Пулково», авиакомпания AZUR air начнет выполнять прямые рейсы в Коломбо и обратно с 3 ноября.

Полёты будут совершаться один раз в 10–11 дней на самолете Boeing 767-300ER. Прилет в Санкт-Петербург из Коломбо запланирован на 20:15, отправление из «Пулково» в Коломбо — в 22:40.

«Партнером выступил туроператор ANEX Tour. Приобрести авиабилеты можно в составе туристического пакета», — уточнили в управляющей компании.

Напомним, самыми востребованными международными направлениями из «Пулково» с начала года стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Хургада и Бишкек.