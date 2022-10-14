Москва, 14 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. На пост председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» избран директор по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба клуба.

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«Решением Совета директоров футбольного клуба «Локомотив» председателем Совета директоров избран Юрий Нагорных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Плутник, занимавший ранее эту должность, принял решение подать в отставку и покинуть совет директоров.

Напомним, ранее клуб покинули Йозеф Циннбауэр, занимавший пост главного тренера, и бывший спортивный директор Томас Цорн.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» назначен Андрей Фёдоров.