Эр-Рияд, , 12:50 — REGNUM Лига арабских государств (ЛАГ) выступила с официальным заявлением по поводу ограничения добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщает Al-Arabiya, в поддержку саудовских властей выступил официальный представитель генеральского секретаря ЛАГ Ахмед Абул Гейта.

Карта-флаг ЛАГ DrRandomFactor

По его словам, обвинения в адрес Саудовской Аравии основаны «только на политизации чисто экономических решений, которые, как всем известно, необходимы для стабильности мировой экономики в свете серьезных вызовов, с которыми она сталкивается».

В ЛАГ также высоко оценили «сбалансированный и признанный подход Саудовской Аравии к стабильности нефтяных рынков и твердую и принципиальную позицию королевства Саудовской Аравии по региональным и международным политическим вопросам».