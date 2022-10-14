Москва, 14 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Развитым странам для обуздания инфляции потребуется как минимум несколько лет жёсткой денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал информацию о том, что центральные банки G7 подтвердили готовность ужесточать денежно-кредитную политику.

Бен Шан. Безработица

«Если ужесточение ДКП будет значительным (а иначе инфляцию не снизить), то наступление рецессии и рост безработицы в развитых странах неизбежны, — сказал Хестанов. — Для стоящих у власти политиков такие последствия крайне нежелательны, что и заставляет тянуть с принятием болезненного решения. Для обуздания инфляции обычно требуется как минимум несколько лет жёсткой денежно-кредитной политики. Как правило, и глубина спада, и рост безработицы в развивающихся странах кратно (в два-три раза) выше, чем в развитых. Поэтому развивающиеся страны тяжелее переносят кризисы и спады мировой экономики».

В свою очередь, доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Елена Соколова заявила о том, что для мировой экономики в среднесрочной перспективе ужесточение ДКП странами G7 обернется снижением инфляции.

«Для достижения результата потребуется не менее трех лет при условии, что не наступит рецессия. Повышение ставок в европейских странах приведет к сокращению ликвидности на рынках развивающихся стран и ужесточению получения кредитов на международных рынках капитала», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какие факторы могут затруднить выход мировой экономики из рецессии.