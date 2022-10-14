Токио, , 12:45 — REGNUM Япония — враждебная нам страна, недобитый нами противник, и на пути влияния Японии на Россию нужно поставить непреодолимые преграды, отметил 14 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания главы японского МИД.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Ёсимаса Хаяси заявил, что помог в «продвижении» антироссийской резолюции Генассамблеи ООН, проведя «личную работу» с представителями ряда стран.

« Да, действительно, это так: японская делегация активно участвовала в обработке участников сессии в антироссийском духе. Ту важно подчеркнуть, что США и их союзникам удалось не просто навязать сессии отказ от тайного голосования, но и обеспечить паузу в несколько дней между этим решением и собственно голосованием. Этот промежуток времени и был использован западными странами для обработки участников сессии в пользу голосования в соответствии с американским указанием. Глава МИД Японии, как мы видим, сам говорит, что число сторонников антироссийской резолюции нуждалось в «увеличении», чем он лично с соответствующей категорией стран и занялся.

Тем не менее, вновь и вновь подчеркну, что в полной мере своих целей США и их союзникам достичь не удалось — Жозеп Боррель прямо сетовал на то, что стран, осудивших Россию, оказалось не столько, сколько хотел видеть Запад.