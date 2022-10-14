Токио, 14 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Япония — враждебная нам страна, недобитый нами противник, и на пути влияния Японии на Россию нужно поставить непреодолимые преграды, отметил 14 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания главы японского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Как сообщалось ранее, Ёсимаса Хаяси заявил, что помог в «продвижении» антироссийской резолюции Генассамблеи ООН, проведя «личную работу» с представителями ряда стран.

«Да, действительно, это так: японская делегация активно участвовала в обработке участников сессии в антироссийском духе. Тут важно подчеркнуть, что США и их союзникам удалось не просто навязать сессии отказ от тайного голосования, но и обеспечить паузу в несколько дней между этим решением и собственно голосованием. Этот промежуток времени и был использован западными странами для обработки участников сессии в пользу голосования в соответствии с американским указанием. Глава МИД Японии, как мы видим, сам говорит, что число сторонников антироссийской резолюции нуждалось в «увеличении», чем он лично с соответствующей категорией стран и занялся.

Тем не менее вновь и вновь подчеркну, что в полной мере своих целей США и их союзникам достичь не удалось — Жозеп Боррель прямо сетовал на то, что стран, осудивших Россию, оказалось не столько, сколько хотел видеть Запад.

Что же до Японии, то да, это враждебная нам страна, это недобитый нами противник, который сумел усилить свои позиции в наших двусторонних связях, включая торгово-экономическое сотрудничество, ещё в эпоху СССР, в те годы, когда в советско-китайских отношениях наблюдались трения, и особенно — после 1991 года. Наследие этого тяжёлого тридцатилетия нашей истории должно быть полностью преодолено. В том числе и путём создания непреодолимых преград на пути японского политического, культурного и экономического влияния на нашу страну. За счёт более широкого привлечения других стран дальневосточного региона и ЮВА к сотрудничеству с нами это вполне можно сделать. Китайцы, корейцы, вьетнамцы и многие другие такому антияпонскому подходу с нашей стороны только обрадуются», — отметил Михаил Демурин.