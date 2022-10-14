Самара, , 12:48 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал указание муниципальным призывным комиссиям рассмотреть вопрос об отмене некоторых решений по призыву в связи с новыми указаниями Минобороны России о порядке предоставления отсрочки. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Мобилизация Lenobl.ru

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании областной призывной комиссии по мобилизации.

«Глава региона дал указание муниципальным призывным комиссиям рассмотреть вопрос об отмене ряда решений по призыву в связи с новыми указаниями Минобороны о порядке предоставлении отсрочки. Они касаются граждан, которые воспитывают троих и более детей до 16 лет, а также имеющих детей с паллиативным статусом или троих детей, один из которых является инвалидом», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что согласно информации регионального военного комиссариата, под эти категории подпадают 70 мобилизованных граждан.

Сообщается, что региональная комиссия утвердила соответствующее решение.

Теперь сотрудникам муниципальных призывных комиссий после рассмотрения данного вопроса предстоит обеспечить возврат таких мобилизованных из частей.

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