Наталья Стрельцова, 14 октября 2022, 18:26 — REGNUM На ВДНХ открылась выставка «Терракотовая Армия. Бессмертные воины Китая». Выставка-реконструкция основана на археологической сенсации XX века — глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, который правил в IIIвеке до нашей эры. Терракотовая армия Китая признана Всемирным наследием ЮНЕСКО, её считают восьмым чудом света.
«В марте 1974 г. в полутора километрах к востоку от горы Лишань местные крестьяне, выкапывая колодец, обнаружили фрагменты нескольких терракотовых статуй — это была первая находка одного из важнейших археологических открытий XX века, впоследствии названного «Терракотовой армией». Уже в мае из местных археологов сформировали специальный отряд, который провел первые научные раскопки. А в 1976 году начались интенсивные археологические искания, в результате которых обнаружено четыре сектора подземных сооружений в виде прямоугольных камер, каждая из которых глубиной до 5 метров. Общее число изваяний близко к восьми тысячам: статуи воинов и лошадей, колесницы, большое количество оружия и различных предметов из глины. Реставрационные работы не прекращаются дл сих пор. На сегодняшний день восстановлено 1225 изображений воинов и 88 лошадей», — отмечают организаторы выставки.
Над созданием символа Древнего Востока трудилось около 700 человек, кропотливый труд которых превзошел красоту открытий на территории императорского мавзолея. Терракотовая армия наряду с Великой Китайской стеной стала одной из главных достопримечательностей Китая.
«Мавзолей Цинь Шихуанди находится недалеко от современного города Сиань и считается самой большой и роскошной среди всех усыпальниц императоров Китая. Терракотовая армия — это лишь часть мавзолея, огромного погребального комплекса, имеющего размеры города. В центре всего комплекса находится могильный курган высотой 76 м с почти квадратным основанием, где каждая сторона имеет длинну порядка 500 метров. Именно внутри кургана захоронен сам Первый император объединенного Китая — великий Цинь Шихуанди. Но раскопки усыпальницы до сих пор не проведены», — рассказывает экскурсовод выставки.
В экспозиции представлены воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей, которые ранее являлись мощью армии династии Цинь, реплики колесниц, оружия, предметов быта и исторические костюмы. Всего более 150 экспонатов расположились на 1600 квадратных метрах площади. Проект дополнен спецэффектами, световым шоу и видеопроекциями, которые позволяют погрузить зрителя в древнюю эпоху.
«Облачение солдат представляет собой некое подобие халата или плаща с запахом длиной до колен. Такие плащи изготавливались из мягких материалов: кожи, толстой ткани, войлока; их простегивали шерстью, волосом и опилками, что придавало дополнительную прочность и обеспечивало защиту воина во время боевых действий. Плащ фиксировался на теле с помощью пояса. Пояс делали из полоски кожи, он был украшен фигурной крючкообразной пряжкой. Волосы воинов были уложены в узел и перевязаны лентой и ремешком — такой узел отличал воинов младших рангов. Обычай носить длинные волосы, уложенные в прическу, существовал на протяжении длительного времени. Воины рангом выше заплетали на затылке мелкие косички», — отмечает экскурсовод.
Выставка «Терракотовая Армия. Бессмертные воины Китая» открыта с 14 октября на ВДНХ, павильон 21, по адресу город Москва, проспект Мира, 119.