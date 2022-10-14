14 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 18:26 — REGNUM На ВДНХ открылась выставка «Терракотовая Армия. Бессмертные воины Китая». Выставка-реконструкция основана на археологической сенсации XX века — глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, который правил в IIIвеке до нашей эры. Терракотовая армия Китая признана Всемирным наследием ЮНЕСКО, её считают восьмым чудом света.

Китайский танец Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реконструкция могильника. Бессмертные воины Китая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кони и воины Китая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колесница, запряженная двумя лошадьми Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Археологические раскопки могильника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Китайский воин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Археологические раскопки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воины Китая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В марте 1974 г. в полутора километрах к востоку от горы Лишань местные крестьяне, выкапывая колодец, обнаружили фрагменты нескольких терракотовых статуй — это была первая находка одного из важнейших археологических открытий XX века, впоследствии названного «Терракотовой армией». Уже в мае из местных археологов сформировали специальный отряд, который провел первые научные раскопки. А в 1976 году начались интенсивные археологические искания, в результате которых обнаружено четыре сектора подземных сооружений в виде прямоугольных камер, каждая из которых глубиной до 5 метров. Общее число изваяний близко к восьми тысячам: статуи воинов и лошадей, колесницы, большое количество оружия и различных предметов из глины. Реставрационные работы не прекращаются дл сих пор. На сегодняшний день восстановлено 1225 изображений воинов и 88 лошадей», — отмечают организаторы выставки.

Выставка «Терракотовая Армия. Бессмертные воины Китая» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арбалетчик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Китайский фицер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Арбалетчик — воин с самым грозным оружием Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Офицер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арбалетчик китайской армии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Над созданием символа Древнего Востока трудилось около 700 человек, кропотливый труд которых превзошел красоту открытий на территории императорского мавзолея. Терракотовая армия наряду с Великой Китайской стеной стала одной из главных достопримечательностей Китая.

Колесница Ань Чэ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колесница Ань Чэ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Журавли считаются символом китайского долголетия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Птицы имели особый смысл для китайцев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Арбалетчик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мавзолей Цинь Шихуанди находится недалеко от современного города Сиань и считается самой большой и роскошной среди всех усыпальниц императоров Китая. Терракотовая армия — это лишь часть мавзолея, огромного погребального комплекса, имеющего размеры города. В центре всего комплекса находится могильный курган высотой 76 м с почти квадратным основанием, где каждая сторона имеет длинну порядка 500 метров. Именно внутри кургана захоронен сам Первый император объединенного Китая — великий Цинь Шихуанди. Но раскопки усыпальницы до сих пор не проведены», — рассказывает экскурсовод выставки.

Кавалерист и его конь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прически имели отличие в зависимости от ранга и сословия воина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Доспехи офицера Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Терракотовая Армия. Бессмертные воины Китая» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мавзолей Цинь Шихаунди. Макет 1/2800 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мавзолей Цинь Шихаунди. Макет 1/2800 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Макет раскопок 1/2800 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспозиции представлены воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей, которые ранее являлись мощью армии династии Цинь, реплики колесниц, оружия, предметов быта и исторические костюмы. Всего более 150 экспонатов расположились на 1600 квадратных метрах площади. Проект дополнен спецэффектами, световым шоу и видеопроекциями, которые позволяют погрузить зрителя в древнюю эпоху.

Костюмы жителей Китая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Костюм императора империи Цинь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Костюм дамы высшего сословия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Костюмы жителей древнего Китая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Китайской стены Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Терракотовая Армия. Бессмертные воины Китая» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сувениры в сувенирной лавке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Изображение Первого императора Цинь Шихаунди (259–210 до н. э.) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Облачение солдат представляет собой некое подобие халата или плаща с запахом длиной до колен. Такие плащи изготавливались из мягких материалов: кожи, толстой ткани, войлока; их простегивали шерстью, волосом и опилками, что придавало дополнительную прочность и обеспечивало защиту воина во время боевых действий. Плащ фиксировался на теле с помощью пояса. Пояс делали из полоски кожи, он был украшен фигурной крючкообразной пряжкой. Волосы воинов были уложены в узел и перевязаны лентой и ремешком — такой узел отличал воинов младших рангов. Обычай носить длинные волосы, уложенные в прическу, существовал на протяжении длительного времени. Воины рангом выше заплетали на затылке мелкие косички», — отмечает экскурсовод.

Воин Китая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сувенирная лавка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Терракотовая Армия. Бессмертные воины Китая» открыта с 14 октября на ВДНХ, павильон 21, по адресу город Москва, проспект Мира, 119.

Мастер по каллиграфии Марина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Китайская каллиграфия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM