Пенза, , 12:49 — REGNUM Новая партия техники прибыла в подшефный Пологовский район из Пензенской области. Техническую базу района укрепляют, исходя на потребностей жителей, передает 14 октября пресс-служба правительства Пензенской области.

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«Жители города Пологи просили помочь им организовать вывоз ТКО, поэтому было принято решение привезти мусоровоз «КамАЗ», — говорится в сообщении.

Среди поставленной техники в этот раз есть трактор с навесным оборудованием для уборки улиц.

Напомним, в конце сентября из Пензы в город Токмак Пологовского района привезли четыре колесных трактора. Тяжелую технику задействуют в очистке улиц в зимний период.

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