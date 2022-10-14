Париж, , 12:42 — REGNUM На юге Франции ожидается теплая для сезона погода, возвращающаяся из Испании, передает BFM TV.

Жара dimitrisvetsikas1969

Таким образом, максимальные температуры превысят отметку в 25°C и мы можем даже достичь местного порога в 30°C уже в воскресенье, 16 октября.

Ожидается 28°C в Тулузе, а в Монтобане температура воздуха достигнет 29°C.

«Мы столкнемся с летними температурами, которые могут превышать 30°C на юго-западе и приближаться к 25°C на севере», — предполагают метеорологи во Франции.

Напомним, единственная такая длинная серия, которую когда-либо наблюдали во Франции, длилась 9 месяцев, с апреля по декабрь 2018 года.