Астана, , 12:42 — REGNUM Одной из ключевых задач для стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) является обустройство логистических трансевразийских коридоров «Восток — Запад» и «Север-Юг» через территорию содружества. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав стран-участниц СНГ, которое проходит в Астане.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам российского лидера, проводимая в данный момент Россией переориентация экспорта и импорта даёт серьёзные перспективы для стимулирования развития транспортных коридоров на всём пространстве большой Евразии.

«Поэтому ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию государств СНГ трансевразийских логистических коридоров «Восток-Запад», «Север-Юг». Я думаю, что это представляет интерес не только для России, а для всех государств, наших соседей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом полностью использовать потенциал взаимодействия между СНГ и Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в борьбе с терроризмом и экстремизмом выступил президент России Владимир Путин.