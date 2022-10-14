Екатеринбург, 14 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Свердловской области из Еланского гарнизона по медицинским показаниям вернули домой порядка 400 мобилизованных. Об этом написал депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия») в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Ещё порядка 300 были возвращены по документам, как неправомерно мобилизованные.

«Почему в итоге так много мобилизованных, не подходящих по здоровью? Вопрос. Будем разбираться», — написал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, по его данным, всего из Еланского гарнизона вернули порядка 700 домой человек. А свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова ранее заявляла о 200 возвращённых домой.