Кишинёв, , 12:39 — REGNUM Вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну обвинил мэра Кишинёва Иона Чебана в расточительстве электроэнергии за иллюминацию ко дню города, который отмечают 14 октября. Своим возмущением член правительства поделился в своём телеграм-канале.

Электроэнергия Kate Ter Haar

«Господин Иван (так в тексте, прим. — ИА REGNUM) Чебан, я прошу хотя бы в эти дни, когда все граждане ответственно экономят электроэнергию, позаботиться о том, чтобы в Кишинёве не было траты электроэнергии и денег», — написал Спыну.

Мэр молдавской столицы назвал это «лицемерием», так как 1 и 2 октября Спыну, президент Молдавии Майя Санду и другие члены правительства «прекрасно веселились» на Дне вина.

«Меня раздражает, что правительство, аппарат президента, парламент, вместо того чтобы работать, просыпаются с мыслью: «что делает Чебан утром и что делает Чебан вечером?» — добавил Чебан.

Стоит отметить, в Молдавии готовятся к тому, что Газпром перестанет поставлять газ. При этом решено сократить потребление голубого топлива на 15%, независимо от объёмов поставок. Среди планируемых мер сдерживание роста цен на дрова, закупка мазута и угля, а также снижение температуры в помещениях в отопительный период.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавии нужно добиться возобновления прежних объёмов поставок газа — Чебан