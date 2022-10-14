Анкара, , 12:49 — REGNUM Россия и Турция без промедлений начнут прорабатывать идею о газовом хабе, предложенную российским президентом Владимиром Путиным. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Построить газовый хаб, который позволил бы перенаправить газ с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию, Путин предложил 13 октября на встрече с Эрдоганом в Астане. Как сообщало ИА REGNUM, создание хаба, по словам Путина, также позволило бы спокойно регулировать цены на газ.

Эрдоган сообщил, что он и Путин поручили министерствам энергетики своих стран найти самое подходящее место для строительства международного распределительного центра по газу.

«Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать», — заявил турецкий лидер.

Он добавил, что на переговорах присутствовал глава Газпрома Алексей Миллер, который также получил соответствующее указание. Две стороны будут работать и проводить встречи.

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