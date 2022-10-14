Томск, 14 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Томской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 249 лесных пожаров, что вдвое больше показателей прошлого года. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Лесной пожар в Томской области

При этом пройденная огнём площадь превысила более 30 тыс. га, что в семь раз выше среднего многолетнего уровня. Для стабилизации ситуации на территории региона вводился особый противопожарный режим. При этом 86% всех возгораний ликвидировали в первые сутки после обнаружения.

«Всего же за сезон 2022 года пять самолетов и семь вертолетов с огнеборцами налетали по Томской области 637 часов против 183-х в 2021-м. В пик горения в мае регион дополнительно привлекал двух летчиков из Архангельской области», — отметили в администрации.

Для снижения площади горения к 2030 году, по словам главы, региону нужно на 3,4 млн га увеличить площадь мониторинга, в два раза — наземную службу и на треть — авиационную.

Как сообщало ИА REGNUM, томские огнеборцы помогали тушить лесные пожары в других регионах России. В частности, они боролись с огнём в лесах Югры и Рязанской области.

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