Москва, , 12:37 — REGNUM «Облавы» сотрудников полиции на призывников незаконны, повестки должны вручаться только заранее известному сотрудникам военкомата призывнику, отметил сенатор Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

Парламентарий привел выдержки из законодательства, согласно которым сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника или лицо, подлежащее мобилизации, на которого есть письменный запрос из военкомата.

«В целом, вся работа с гражданами, предусмотренная ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», является адресной. Военные комиссары вызывают конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), повестки вручаются конкретному лицу, материалы в правоохранительные органы передаются в отношении конкретного уклониста. У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц», — отметил Клишас в своем телеграм-канале.

Он добавил, что органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица, либо при розыске уклонистов.

Вместе с тем, сотрудники органов внутренних дел имеют право вручать направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет лицам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете.

«Для призывников-срочников это право вполне обосновано — участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать. Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним», — пояснил сенатор.

«Что касается места вручения повестки военкомами, то согласно закону «Повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина». Именно работниками военного комиссариата, не полицией и не ГИБДД при проверке документов», — отметил он.

«И опять же, работник военного комиссариата может вручить повестку только заранее известному призывнику (или лицу, подлежащему мобилизации), который подходит под критерии призыва или мобилизации (и это соответствие проверено военкомом заранее). Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — заключил Клишас.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов сообщил об обращении сотрудников МГТС о том, что в Москве возле метро Щелковская работник был задержан во время «облавы» на уклонистов.

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