Донецк, , 12:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Яковлевку. Об этом 14 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

В представительстве зафиксировали серию обстрелов со стороны киевских войск. В 11:25 из Курдюмовки открыли огонь по посёлку Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм. В 11:20 и 11:38 боевики выпустили по четыре снаряда натовского калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и Яковлевке.