Барнаул, 14 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Решение президента России объявить 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также годом мира и единства в борьбе с нацизмом, абсолютно правильное и своевременное предложение, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов его всецело поддерживает. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Сегодня, когда нацизм в б. УССР и в других странах вновь поднимает голову и становится чуть ли не государственной идеологией, мы должны помнить, кто 80 лет назад боролся против него и кто победил. При этом в одном боевом строю тогда стояли и русские, и казахи, и те же жители б. УССР — по сути, мы были одним братским советским народом, благодаря единству которого удалось спасти мир от нацизма.

И несмотря на сегодняшние трагические события, виновниками которых являются не простые люди, а отдельные беспринципные политики, решившие поиграть в «самостийность», я уверен, что рано или поздно, но мы снова будем вместе и наша общая победа над нацизмом в Великой Отечественной Войне — это именно то, что нас объединяет и вновь делает едиными».

Как сообщало ИА REGNUM, объявить 2025 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин предложил 14 октября в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Астане.

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