Берлин, 14 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Гигантские автопроизводители ФРГ сумели обеспечить себя энергией, но тысячи мелких поставщиков, не справляющихся с растущими расходами, могут поставить под угрозу производство в зимний период, передает агентство Reuters.

Hdwallpaper.nu BMW

Всё больше и больше поставщиков призывают пересмотреть контракты, включив в них дополнительные пункты об энергопотреблении, что позволило бы им покрыть издержки на дорожающие энергоресурсы.

Такие ведущие автопроизводители, как BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, заявили, что обеспечили себя поставками энергии, но если сеть поставщиков даст сбой, то и их производственные линии могут остановиться.

«Если мы не сможем собрать автомобиль из-за одной недостающей детали, это ударит по всем нам», — сказал директор по закупкам Volkswagen Гэн У на конференции поставщиков в Вольфсбурге.

Столкнувшись с десятикратным увеличением стоимости энергоресурсов, компания Kron Solingen, производитель металлов и пластмасс, поставщик автомобильной и электронной промышленности, пытается перезаключить контракты, но времени остается всё меньше.

«Мы просим помочь нам с расходами на сырье, внести пункты, учитывающие инфляцию, но красная линия для нас — это расходы на энергию. Если клиенты не пойдут нам навстречу, мы не сможем продолжать… мы сами расторгнем контракты», — сказал Reuters менеджер по продажам Кристиан Хофманн.

У многих мелких поставщиков недостаточно ликвидности, чтобы оплачивать счета за электроэнергию в течение 4-5 месяцев, предупредил глава Ассоциации немецких литейщиков Макс Шумахер.

«Хороших вариантов нет», — сказал он.