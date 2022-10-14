Астана, 14 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина об объявлении 2025 года в Содружестве годом 80-летия Победы и единства борьбы с нацизмом поддержано лидерами СНГ. Об этом 14 октября на пресс-конференции по завершении саммита глав стран СНГ сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Победа!

«Принято решение объявить… 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал Тлеуберди.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Астане президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, а также годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

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Российский лидер отметил, что, на фоне попыток отдельных государств стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении от нацистской чумы, страны СНГ послали бы всему миру чёткий сигнал сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом.