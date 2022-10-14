Москва, 14 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Накопление и существенный прирост суверенного долга является значительным риском для возможности восстановления мировой экономики и выхода из рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Так она прокомментировала прогнозы МВФ о том, что по итогам 2022 года мировой государственный долг составит 91%.

Buro-sovetov.ru Долг

«Существенный рост объема суверенного долга многих государств наблюдался с 2020 года и был вызван необходимостью смягчения последствий пандемии. В среднем за период пандемии совокупный долг государств вырос на 9% ВВП, в то время как допандемийный период составлял в пределах 2% ВВП ежегодно, — сказала Валишвили. — Например, в США в 2020 году суверенный долг превысил совокупный объем ВВП, вследствие чего правительством было принято решение об отмене ограничений на размер госдолга до августа 2021 года в целях предотвращения дефолта. Помимо этого, в феврале 2022 года президент США подписал закон об увеличении предельного размера государственного дола до 31,4 трлн долларов. В сентябре 2022 года государственный долг стран — членов ЕС достиг рекордного значения в 97% ВВП».

По ее словам, накопление и существенный прирост суверенного долга является значительным риском для возможности восстановления мировой экономики и выхода из рецессии.

«Накопление долга непосредственно влияет на невозможность исполнения государством своих функций и финансирования общественных благ, нацеленных на формирование и поддержание человеческого капитала, таких как образование, здравоохранение и т.д., а также способствует нарастанию общественного неравенства. Подобная ситуация может стать дестимулирующим фактором развития экономики и не позволит противостоять негативным мировым тенденциям, — сказала Валишвили. — Системный долговой кризис наблюдался в 1980-е годы и сейчас является примером важности и необходимости эффективной работы правительственных структур по управлению государственным долгом».

Как подчеркнула Валишвили, в настоящее время нарастающий уровень инфляции в совокупности с нерешенностью энергетической проблемы не позволяют говорить о наличии объективных условий для преодоления сложившейся ситуации.

«Кроме того, компании Германии и Франции, традиционно считающиеся локомотивами экономики Европы, требуют все больших мер государственной поддержки, о чем свидетельствует резкий рост банкротств частных компаний», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что США рискуют столкнуться с ростом «долгового снежного кома».