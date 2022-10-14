Нью-Йорк, США, 14 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 14 октября сообщает пресс-служба лиги.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Панарин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи в матче против «Миннесоты Уайлд» (7:3).

Второй звездой стал форвард «Даллас Старз» Мэйсон Марчмент, на счету которого дубль в игре против «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

Третьей звездой признан нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны, на счету которого две шайбы в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).