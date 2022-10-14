Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Городской автобус в Петербурге сбил пожилую женщину, перебегавшую регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

t. me/Megapolisonline Автобус сбил пенсионерку

ДТП произошло 14 октября около 07:45 мск на перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков у станции метрополитена «Улица Дыбенко». 67-летняя женщина с тележкой в руках перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, когда мимо проезжал рейсовый автобус №228. В результате автобус задел пенсионерку.

«Госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», — добавили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отметим, что это не первое дорожное происшествие с участием городских автобусов за последние дни. Так, 13 октября, в результате нарушения водителем автобуса правил ПДД, он совершил лобовое столкновение с другим автобусом, пострадали шесть пассажиров, в том числе девочка-подросток.