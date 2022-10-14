Москва, , 12:37 — REGNUM США обязаны принести извинения за то, что много лет обвиняли другие страны в давлении государства на бизнес. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 14 октября в своём телеграм-канале, комментируя сообщения о следствии против Илона Маска.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что федеральные власти США, если верить сообщениям СМИ, ведут следствие против Маска. Как сообщало ИА REGNUM, поводом для разбирательств стала сделка о покупке социальной сети Twitter.

«Если это так, то США обязаны принести извинения за многолетние политизированные обвинения всех и каждого за пределами Штатов в «давлении государства на бизнес», — написала Захарова.

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