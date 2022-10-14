Москва, 14 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. США обязаны принести извинения за то, что много лет обвиняли другие страны в давлении государства на бизнес. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 14 октября в своём телеграм-канале, комментируя сообщения о следствии против Илона Маска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что федеральные власти США, если верить сообщениям СМИ, ведут следствие против Маска. Как сообщало ИА REGNUM, поводом для разбирательств стала сделка о покупке социальной сети Twitter.

«Если это так, то США обязаны принести извинения за многолетние политизированные обвинения всех и каждого за пределами Штатов в «давлении государства на бизнес», — написала Захарова.

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