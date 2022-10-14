Москва, , 12:30 — REGNUM Нуждающиеся граждане должны иметь возможность получить в крупнейших банках с госучастием кредиты по льготной ставке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

По его словам, банки повышают ставки, заранее стараясь компенсировать свои риски в связи с частичной мобилизацией, и это повод для реакции регулятора.

«При этом банковские ставки в 20% — еще «цветочки» в сравнении с накрутками МФО, куда также вынуждены обращаться граждане. Настаивая на ликвидации МФО, наша партия предлагала запустить линии микрокредитования, займов до зарплаты в банках с госучастием. Причем такие займы должны выдаваться по социальным ставкам, например, не более 5%. Считаю, что сегодня такие льготные ставки необходимо предусмотреть по всем потребкредитам, которые выдаются малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям, другим социально уязвимым категориям в крупнейших банках с долей государства», — подчеркнул Миронов.

Депутат уверен, что государство не может спокойно наблюдать, как население скатывается в долговую яму на фоне сверхприбылей кредитных организаций.

«Запуск социального кредитования для нуждающихся поможет снизить опасный уровень долговой нагрузки и станет элементом необходимой людям господдержки», — заключил он.

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