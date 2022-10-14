Южно-Сахалинск, , 12:29 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в ходе прямой линии 14 октября заявил, что правительство островного региона не поддержало проект изменений в закон о рыболовстве, которыми вводится второй этап инвестиционных квот.

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области © Пресс-служба губернатора Сахалинской области

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Вопрос об отношении к резонансному законопроекту главе области задал руководитель Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

«Вопрос для нашего островного региона действительно острый. Проект закона в представленной редакции мы не поддерживаем и уже направили свои предложения в комитет Госдумы по аграрным вопросам», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета, который представляет интересы 99% промысловых компаний островного региона, было принято решение направить отрицательный отзыв на федеральный законопроект о втором этапе инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов.