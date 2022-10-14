Москва, 14 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. SHAMAN (Ярослав Дронов) опроверг слухи о том, что он якобы выступал в Германии. Публикацию российский певец разместил 13 октября в своём телеграм-канале.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

«Забавно, сегодня с удивлением узнал, что я, якобы, выступал в Германии. Это неправда!» — заявил Дронов. Исполнитель обратил внимание, что различные СМИ и телеграм-каналы распространили ложную информацию о том, что во время его выступления в Германии у него отключили микрофон. Он пояснил, что видео, которое они публиковали, было ранее снято в Комсомольске-на-Амуре.

«Вот так и рождаются сплетни и слухи…» — подытожил SHAMAN.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что SHAMAN выпустил новую песню «Вызов». Трек уже доступен к прослушиванию на российских музыкальных платформах и в соцсетях.