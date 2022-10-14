Уфа, , 12:29 — REGNUM Масштабные рейдовые мероприятия проведут сотрудники ГИББД в выходные дни (15 и 16 октября) в Башкирии. Об этом 14 октября сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

Он сообщил, что рейды направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и недопущение грубых нарушений правил дорожного движения.

«Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут постоянно меняться, поэтому инспекторы будут появляться там, где их не ждут. Рекомендую не нарушать административный кодекс и быть законопослушными участниками дорожного движения», — отметил Севастьянов.

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