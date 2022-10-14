Зубово-Полянский район, Мордовия, , 12:48 — REGNUM Житель поселка Зубова Поляна в Мордовии заявил о краже автомобиля рядом с местом работы. По подозрению в хищении задержан неоднократно судимый 56-летний уроженец Саратовской области, сообщает МВД по Мордовии.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Автомобиль марки «Мицубиси Аутлендер», припаркованный неподалеку от места работы пострадавшего, был похищен 6 октября. Ущерб оценен в размере 1 млн рублей.

Иномарку обнаружили в поселке Барашево Теньгушевского района. Подозреваемый в тот момент находился в доме знакомого. Он увидел полицейских и попытался скрыться, но был задержан.

Выяснилось, что вечером 6 октября подозреваемый находился в поселке Зубова Поляна. На одной из улиц он обратил внимание на незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Злоумышленник предположил, что владелец машины находится в расположенном рядом гараже. Тогда он закрыл хозяина снаружи с помощью проволоки, сел в машину и уехал к знакомому в поселок Барашево, где его позже задержали.

При расследовании установлена причастность подозреваемого к краже у четверых жителей поселка Зубова Поляна сабвуфера, динамика, флеш-карты из автомобиля марки «Дэу Матиз», трех велосипедов, зимней куртки и инструментов. Общий ущерб составил около 150 тыс. рублей. Злоумышленник промышлял кражами по ночам. Похищенное изъято. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. В сентябре 2022 года его освободили из мест лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Аткарского района Саратовской области и еще два уроженца республик ближнего зарубежья подозреваются в серии краж запчастей с сельхозтехники.

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