Улан-Удэ, 14 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. ТОСы Бурятии направят 70 млн рублей на помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Фестиваль ТОС в Бурятии

Общественники Бичурского и Заиграевского районов предложили направить на эти цель весь призовой фонд республиканского конкурса на лучший ТОС. Предложение было поддержано представителями общественных самоуправлений других районов республики.

«Почти единогласно было решено, что призовой фонд в 70 млн рублей республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление — 2022» должен быть направлен на поддержку наших защитников — воинов-земляков», — отметили в правительстве.

Из 6 тыс. председателей и активистов ТОС Бурятии 93,6% проголосовали в поддержку участников СВО.