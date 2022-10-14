Москва, 14 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Компании ExxonMobil, объявившей о своём выходе из проекта «Сахалин-1», предстоит принять быстрое решение, готова ли она получить свою долю в новом операторе, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

duma.gov.ru Валерий Селезнев

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будет создано ООО «Сахалин-1» — общество станет оператором проекта «Сахалин-1». Управлять ООО «Сахалин-1» будет АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Все работники российского филиала и представительства бывшего оператора проекта «Эксон нефтегаз Лимитед» будут приняты в АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф». К последнему также переходят все договора.

По словам Селезнева, это решение является прекрасным примером того, как следует поступать в случае, когда зарубежный инвестор, руководствуясь политической конъюнктурой, а не бизнес-логикой, отказывается от взятых на себя обязательств и ставит под угрозу полной остановки деятельность стратегического для Дальнего Востока и в целом России нефтегазового проекта.

«ExxonMobil, объявившая о своём выходе из проекта и отзыве своих сотрудников из РФ, потеряла статус оператора СРП-проекта и теперь ей предстоит принять быстрое решение, готова ли она получить свою долю в новом операторе или нет. В случае отказа доля американского гиганта перейдет РФ», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.

Парламентарий с радостью отметил, что будет проведен финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных компаний в рамках СРП и в случае выявления ущербов средства будут списаны со счетов виновных.

«Что-то мне подсказывает, что после аудита, ExxonMobil распрощается со своей долей в Сахалин-1 навсегда, еще и должна окажется. И правильно, бизнес должен заниматься своим делом, а не политическим саботажем. Пример тому, поведения наших Газпрома и Роснефти, сохраняющих статус надежнейших партнеров и поставщиков энергоресурсов в любой международной ситуации», — заключил он.