В Госдуме рассказали, что ждет ExxonMobil после смены оператора «Сахалин-1»
Москва, 14 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Компании ExxonMobil, объявившей о своём выходе из проекта «Сахалин-1», предстоит принять быстрое решение, готова ли она получить свою долю в новом операторе, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).
Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будет создано ООО «Сахалин-1» — общество станет оператором проекта «Сахалин-1». Управлять ООО «Сахалин-1» будет АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Все работники российского филиала и представительства бывшего оператора проекта «Эксон нефтегаз Лимитед» будут приняты в АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф». К последнему также переходят все договора.
По словам Селезнева, это решение является прекрасным примером того, как следует поступать в случае, когда зарубежный инвестор, руководствуясь политической конъюнктурой, а не бизнес-логикой, отказывается от взятых на себя обязательств и ставит под угрозу полной остановки деятельность стратегического для Дальнего Востока и в целом России нефтегазового проекта.
«ExxonMobil, объявившая о своём выходе из проекта и отзыве своих сотрудников из РФ, потеряла статус оператора СРП-проекта и теперь ей предстоит принять быстрое решение, готова ли она получить свою долю в новом операторе или нет. В случае отказа доля американского гиганта перейдет РФ», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.
Парламентарий с радостью отметил, что будет проведен финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных компаний в рамках СРП и в случае выявления ущербов средства будут списаны со счетов виновных.
«Что-то мне подсказывает, что после аудита, ExxonMobil распрощается со своей долей в Сахалин-1 навсегда, еще и должна окажется. И правильно, бизнес должен заниматься своим делом, а не политическим саботажем. Пример тому, поведения наших Газпрома и Роснефти, сохраняющих статус надежнейших партнеров и поставщиков энергоресурсов в любой международной ситуации», — заключил он.