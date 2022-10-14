Лукашенко посетовал на слабую взаимную поддержку в СНГ
Астана, 14 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Странам СНГ в ряде случаев не хватает взаимной поддержки, в том числе в вопросах санкций. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 14 октября в ходе саммита в Астане.
«Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки», — сказал белорусский лидер.
По его словам, из-за принципиальных национальных позиций по-прежнему не столь эффективно совместное противодействие санкционному давлению Запада.
Советский Союз не смог или не успел разрешить множество межнациональных и территориальных споров. Внешние игроки неимоверными усилиями стараются превратить даже самые незначительные разногласия в горячее противостояние, подчеркнул Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер также заявил, что Запад стремится расчленить евразийское пространство и превратить страны СНГ в сырьевые и промышленные придатки.
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