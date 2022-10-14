Боевики «Аль-Каиды»* захватили город на севере Сирии
Африн, Сирия, 14 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Хейт-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является филиалом группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили контроль над городом Африн в сирийской провинции Алеппо. Об этом 14 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid.
По данным журналистов, боевикам удалось выбить из города соединения так называемой «Сирийской национальной армии», получающей поддержку со стороны Турции. Под контроль боевиков перешли местные правительственные учреждения и штабы служб безопасности.
Кроме того, боевики также заняли населённые пункты аль-Хамран и Джарабулус на границе с Турцией.
По информации журналистов, местные жители массово покидают район Африна, опасаясь того, что в ближайшее время бои в городе возобновятся. Также сообщается о том, что «Сирийская национальная армия» готовится начать новое наступление на город, при участии турецких войск.
«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.