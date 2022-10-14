* запрещённая в России организация

Африн, Сирия, 14 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Хейт-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является филиалом группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили контроль над городом Африн в сирийской провинции Алеппо. Об этом 14 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, боевикам удалось выбить из города соединения так называемой «Сирийской национальной армии», получающей поддержку со стороны Турции. Под контроль боевиков перешли местные правительственные учреждения и штабы служб безопасности.

Кроме того, боевики также заняли населённые пункты аль-Хамран и Джарабулус на границе с Турцией.

По информации журналистов, местные жители массово покидают район Африна, опасаясь того, что в ближайшее время бои в городе возобновятся. Также сообщается о том, что «Сирийская национальная армия» готовится начать новое наступление на город, при участии турецких войск.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.