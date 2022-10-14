Киев, 14 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум.

Украинские депутаты убрали из законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№5670-Д) положения, которые предусматривали уголовную ответственность за публичное неуважение к украинскому языку. Об этом 14 марта в кулуарах Верховной Рады заявил депутат от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

«Правки очень разные. Есть правки, которые являются законодательным спамом, у них цель — затянуть время. Есть правильные правки, которые рассматриваются. Хочу напомнить, что они уже частично учтены. Убрали дурости о криминальной ответственности и другие вещи, которыми людей до сих пор пугают. Этого вообще нет. Нет никакой криминальной ответственности ни за что. Убрали историю о государственных символах. У нас по Конституции государственными символами являются герб, флаг и гимн», — сказал Гончаренко.

Он допускает, что «закон о языке» будет принят в апреле или после завершения президентских выборов.

«Между первым и вторым туром у нас только одна сессионная неделя в апреле. Может тогда, а может после второго тура… Пока мы не рассмотрим закон о языке, никаких других законов не будет. Это займет минимум эту и следующую неделю. В ближайшее время мы не перейдем к другому вопросу кроме языка… 2100 поправок это реально много», — считает Гончаренко.

По его словам, депутаты пытаются блокировать рассмотрение языкового закона, внесением в повестку дня парламента законопроектов о борьбе с незаконным обогащением.

«Сейчас все хотят показать, что они хотят бороться с незаконным обогащением, — все те, кто незаконно выиграл в лотерею, другие святым духом питаются. Обнимаю крепенько, никто не знает на что живет наша Юлия Владимировна», — добавил Гончаренко.

Напомним, в изначальной редакции закона о языке публичное унижение или неуважение украинского языка опосредованно приравнивалось к надругательству над госсимволами Украины. Опосредованно — потому что ссылка есть, а изменений в Уголовном кодексе не было. Попытки ввести многоязычие на Украине (или же предоставить официальный статус любому другому языку) приравнивались к свержению конституционного строя. А это — до 10 лет тюрьмы согласно ст. 109 УКУ. В настоящее время согласно ст. 338 УКУ надругательство над флагом, гербом или гимном Украины влечет штраф до 850 грн. (32 долл.), арест до полугода или заключение до 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года парламент Украины принял в первом чтении законопроект №5670-д об украинском языке. В нем указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Документ предусматривает, что украинское гражданство будут предоставлять только при условии владения украинским языком. Исключением станут иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и получили госнаграду; или же лица, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины.

При этом на телевидении, СМИ и в печати вводятся языковые квоты. Так, через два года после вступления в силу этого закона квота украиноязычного продукта на телевидении будет составлять 90% (сейчас действует квота 75%); для местных каналов — 80% (сейчас — 60%). Квота 75/30 для телекомпаний, которые вещают на крымскотатарском.

Спустя 13 месяцев после вступления закона в силу по крайней мере половина тиража печатных СМИ должна быть на государственном языке (исключение — крымскотатарские издания и пресса, которая выходит на официальных языках ЕС). По крайней мере 50% изданных книг — на украинском. Через два года после вступления в силу закона издатель будет обязан печатать по крайней мере половину названий книг на украинском.

При этом на работе могут заставлять говорить исключительно на украинском. Исключение — обслуживание иностранцев или работа с документами для них. «Никто не может быть вынужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, чем украинский», — говорится в законопроекте.