Киев, 14 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В находящихся под контролем террористического режима Киева Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской областях объявлена воздушная тревога. Об этом 14 октября сообщают киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Кроме того, уточняется, что также воздушная тревога объявлена на территории Одессы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник рассказал, что на сватовском направлении сконцентрировано до 35 тыс. киевских боевиков.